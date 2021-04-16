Александр Рар: Байден шокировал ЕС намерением встретиться с Путиным в Европе

В Европейском союзе шокированы тем, что Джо Байден в ходе своего первого вояжа в Европейский союз в качестве президента США первым делом намерен встречаться не с канцлером Германии Ангелой Меркель или президентом Франции Эммануэлем Макроном, а с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил известный немецкий политолог Александр Рар.

"В Европе все в большом шоке, потому что, оказывается, Байден едет в свой первый вояж в Европу встречаться с Путиным, а не с Меркель или Макроном. Люди хватаются за голову… А американцы заявляют: здесь, в Европе, мы с Путиным будем договариваться об Украине. Какая там "нормандская четверка"?!", – сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По словам Рара, европейцы пребывают в недоумении и не знают, как выходить из этой ситуации, поскольку Байден "особо с ними разговаривать не хочет".

Комментируя заявление президента США о том, что "Северный поток-2" является "сложным вопросом, затрагивающим наших союзников в Европе", политолог высказал мнение, что Байден как бы находится между двух огней: один советник убеждает его в важности договариваться с Европой, в том числе для сдерживания Китая, другой – указывает на необходимость остановки проекта путем давления на правительство ФРГ и санкций против немецких компаний.

Схожая ситуация по вопросу отношений с Россией. "И вот этот самый Байден пытается сделать какой-то шпагат: с одной стороны, договориться с Россией, с другой – "повоевать", – сказал Рар.