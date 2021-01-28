Трем американцам грозит до 20 лет тюрьмы по делу о штурме Капитолия

Три члена американской организации Oath Keepers обвиняются в заговоре с целью штурма Капитолия в попытке помешать Конгрессу подтвердить победу президента Джо Байдена на выборах 2020 года.

В обвинительном заключении утверждается, что 38-летняя Джессика Мэри Уоткинс, 50-летний Донован Рэй Кроул и 65-летний Томас Колдуэлл еще в ноябре вступили в сговор с целью воспрепятствовать Конгрессу.

По данным следствия, фигуранты общались друг с другом перед 6 января и координировали действия во время атаки на Капитолий. Максимальное наказание по данному обвинению – 20 лет тюрьмы. Все трое находятся под арестом. сообщает "Интерфакс".

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса, и в результате беспорядков погибли минимум пять человек. После того, как правоохранительные органы удалили митингующих из здания, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.

24 января, выступая в эфире телеканала "Россия 1", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что штурм и захват Капитолия в Вашингтоне западные организации, политологи и СМИ называли нападением на демократию, а в отношении российских незаконных акций 23 января писали воодушевляющие призывы.