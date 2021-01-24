25 января состоится суд над одним из участников штурма Капитолия

Министерство юстиции США предъявило обвинения по пяти пунктам жителю Техаса, который участвовал в штурме Капитолия. Гаррета Миллера хотят привлечь к ответственности, в частности – за то, что он публиковал в соцсетях угрозы в адрес члена конгресса и призывал к расправе над полицейскими.

Мужчину задержали на этой неделе, сообщает телеканал "Россия 24". Судебное заседание назначено на 25 января.

Новая администрация США заявила, что пощады не будет: наказание ждет всех, кто участвовал в беспорядках 6 января текущего года.