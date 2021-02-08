Демократы хотят импичмента, американцы активно покупают оружие

Меньше суток остаётся до начала слушаний об импичменте Трампа в Сенате США. Уже сегодня охрана вокруг Капитолия значительно усилена. К зданию Конгресса переброшены семь тысяч бойцов нацгвардии, которым раздали боевые патроны. На этом фоне усиленно вооружаются и рядовые американцы. Только за последний месяц они купили ещё два миллиона пистолетов и автоматов.

У мастеров стрелкового дела и маски под стать – камуфляжные. В Штаты, в которых ковид отступает, возвращаются оружейные выставки. Здесь чаще встречаешь тех, кто никогда не держал в руках ни винтовку, ни пистолет, но жизнь заставляет вооружаться.

"Если половина страны решит выйти и начнет убивать демократов, я не хочу стать жертвой. Честно говоря, я об этом не думал до момента последних президентских выборов", – говорит Марк Хайт.

А штурм Капитолия месяц назад разогнал продажи до очередных запредельных значений. В этом январе по Америке продано два миллиона стволов и это вдвое больше, чем год назад.

"Я очень беспокоюсь о будущем этой страны. Если все будет развиваться также и дальше, то людей просто подтолкнут к новой гражданской войне", – говорит мужчина.

На чьей они стороне, понятно по фирменной кепке Трампа. Бывшего президента уже завтра ждет второй в его жизни процесс по импичменту.

Сенат приступает к слушаниям, и журналисты интересуются у Джозефа Байдена, который в прошлом сенатор, как бы он проголосовал.

"Я неистово с ним боролся на выборах, чтобы разгромить его, потому что он не подходил для президентской работы. Я видел, как и все видели, то, что происходило в Конгрессе, как эта банда туда вторглась. Но я сейчас не сенатор и я оставлю за Сенатом право принимать это решение", – уклончиво ответил Байден.

Шансы на обвинительный вердикт ничтожны. Своих голосов демократам не хватает, а в Республиканской партии хоть и есть перебежчики, но их слишком мало для положительного решения.

Есть и юридическая коллизия – Трамп уже не президент, а рядовой гражданин. Может ли его судить Сенат – эксперты по конституционному праву не могут однозначно ответить.

Свое слово сказал председатель Верховного суда, которому положено вести такие процессы – он отказался. Заменит его один из сенаторов.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу и речь идет о возможном пожизненном запрете на госслужбу.

Такое решение, если оно будет принято, поддержат 56% американцев. По результатам проведенных недавно опросов в политике бывшего президента не хочет видеть каждый второй житель страны.

Обвиняемый только определился с командой защитников, но один из адвокатов уже всех удивил. У Дэвида Шоена в один день – суд и Шаббат. Еврей-юрист свой выбор сделал.

В письме на капитолийский холм просит его понять правильно: "Я приношу извинения за неудобства, которые принесет моя просьба не проводить слушания в Шаббат для других участников процесса. Но соблюдение правил и запретов для меня обязательно, поэтому у меня нет иного выбора, кроме как выступить с этим обращением".

Сам бывший президент на слушания в Вашингтон не собирается. Во Флориде вся его большая семья. В Сеть попали фотографии, как на пляже отдыхает его дочь Иванка с детьми и мужем.

Вечером в воскресенье Трамп смотрел одно из самых ожидаемых спортивных событий страны – Супербоул – финал турнира по американскому футболу.

Один из советников Трампа в недавнем интервью рассказал, что начальник с уходом из Белого дома стал выглядеть по-настоящему расслабленным. Главные перемены, по его словам, подметила бывшая первая леди. Мелании кажется, что Трамп без социальных сетей, а все его страницы заблокированы, стал выглядеть счастливее.