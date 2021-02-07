Washington Post: действия Трампа после выборов обошлись США в полмиллиарда

Газета Washington Post опубликовала подсчеты расходов, которые понес бюджет США из-за заявлений экс-президента Дональда Трампа после выборов главы государства в ноябре 2020 года и до захвата Капитолия 6 января этого года.

Если суммировать расходы на судебные издержки по процессам о нарушениях при голосовании, развертывание солдат Нацгвардии в Вашингтоне, усиление охраны сотрудников избирательных участков, ремонт Капитолия и других зданий и ряд других позиций, то итогом станут 519 миллионов долларов.

Как считают журналисты, отказ Трампа признать победу Джо Байдена, скорее всего, стоил налогоплательщикам намного дороже, чем указанный в документах, и точную сумму американцы не узнают никогда.

Бывший президент США Дональд Трамп даже отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена. Это первый скандал такого рода в американской политике за 150 лет.