Байден привлек на агитацию рекордные $145 млн и потратил $1,5 млрд

На агитацию штаб действующего президента Джо Байдена привлек рекордные 145 млн долларов из анонимных источников, чего не удавалось сделать ни одному кандидату в президенты США, сообщает "Блумберг". Всего предвыборная кампания обошлась в 1,5 млрд долларов. Добивавшийся переизбрания США Дональд Трамп смог привлечь около 28,4 млн долларов

Демократическая партия США регулярно критикует подобную практику и предлагает ее запретить.

Джозеф Байден официально стал президентом США 20 января. Бывший глава страны Дональд Трамп отказался присутствовать на его инаугурации.