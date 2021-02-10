Америка замерла в ожидании сериала "Импичмент Трампу" в Сенате

B США завершился первый день слушаний по импичменту Дональду Трампу. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Демократы настаивают на импичменте, чтобы не допустить республиканца к руководящим постам в будущем. В первый день сенаторы решали, законно ли разбирательство в отношении уже бывшего президента. Сколько однопартийцев Трампа переметнулись на сторону оппонентов и хватит ли их голосов?

Теле-век американских сериалов, похоже, докатился и до Капитолия. Рейтинги, конечно, вряд ли будут как у "Игры престолов" или "Бриджертонов", но выход второго сезона "Импичмента Трампу" решили не отменять даже после ухода главного героя из Белого дома.

Первая серия длиной в четыре часа. В ней действующие лица из числа конгрессменов должны были определиться, имеет ли конституционное основание импичмент уже бывшего главы. В обвинительной речи демократ Джейми Раскин вспомнил не только события у Капитолия 6 января, которые положили начало разбирательству, но и отцов-основателей американской демократии, и даже Британскую империю.

Стоя у трибуны, он настаивал – Трамп, подстрекая к мятежу в последние дни своего президентства, рассчитывал остаться безнаказанным. Свое выступление Раскин приправил эмоциями и театральными паузами.

"Офицер потерял три пальца в тот день. Два офицера погибли. Сенаторы, это не может быть… нашим будущим! Это не может быть будущим Америки", – говорил Раскин.

Защита Трампа в лице адвокатов Дэвида Шона и Брюса Кастора-младшего слез на трибуне не пускала. Но также обратились к истории. Вспомнили о падении Греческой и Римской республики, указав, что единственное, что не позволяет трагедии случиться, это Сенат Соединенных Штатов. И задалась вопросом – а не станет ли импичмент в США теперь нормой при появлении малейшего недовольства курсом действующего президента. А наказывать людей за политические высказывания – ниже американской демократии, также, как и проводить импичмент задним числом.



"Они говорят, что без этого разбирательства нация не сможет исцелиться. А я говорю, что это разбирательство не может быть лекарством. Этим испытанием вы откроете новые и большие раны по всей стране, так как очень многие американцы видят этот процесс именно таким, каков он есть. Шанс группы партизанских политиков, стремящихся устранить Дональда Трампа с американской политической сцены. И стремление лишить избирательных прав более 74 миллионов американцев, кто осмеливается разделять свои политические убеждения и видение Америки с экс-президентом", – заявил адвокат Трампа Дэвид Шон.

Адвокаты пригрозили, что процесс импичмента над Дональдом Трампом может разорвать страну на части. Но демократы в Сенате оказались не из пугливых. Более того, к ним примкнули 6 республиканцев.

Однако, говорить о победе демократов в Сенате рано. Ведь чтобы импичмент состоялся, необходимо две трети, то есть 67 голосов. И почти наверняка, добиться этого противники бывшего президента не смогут. В любом случае, сериал "Импичмент Трампа" может затянуться на 32 часа выступлений сторон и прений.

Что касается самого экс-президента, не исключено, что он своих защитников поменяет. Американские СМИ уже сообщили, что выступлением адвокатов Трамп остался недоволен.