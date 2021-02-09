В США приступают к вопросу о четвертом импичменте в истории страны

В США начнут рассматривать дело о четвертом импичменте в истории страны.

Адвокаты Трампа назвали разбирательство политическим театром и еще раз подчеркнули, что в выступлении уже бывшего президента на митинге 6 января, после которого протестующие вторглись в Капитолий, – не было подстрекательства к мятежу.

Защита настаивает, что в числе произнесенных 10 тысяч слов Трамп использовал слово "битва" немного и каждый раз в фигуральном смысле, который давно принят в публичных речах в случае призыва людей голосовать.

Лидеры демократов в сенате уже пообещали, что американских зрителей будут ждать как минимум 36 часов телетрансляции из Капитолия.

"У каждой стороны будет достаточно времени, чтобы изложить свои аргументы: 16 часов в течение двух дней для членов Палаты представителей, то же самое для советника бывшего президента. Если стороны решат, что им нужны свидетели, по этому вопросу будет проведено голосование. Суд также удовлетворит просьбу адвоката бывшего президента о приостановке судебного разбирательства в субботу. Судебный процесс будет прерван в пятницу днем перед закатом и не возобновится до полудня воскресенья", – сказал лидер демократов в сенате США Чак Шумер.