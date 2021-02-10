Такого импичмента Америка не видела: впереди 32 часа прений сторон

B США завершился первый день слушаний по импичменту Дональду Трампу. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Демократы настаивают на импичменте, чтобы не допустить республиканца к руководящим постам в будущем. В первый день сенаторы решали – законно ли разбирательство в отношении уже бывшего президента.

Такого импичмента Америка не видела. Еще ни разу бывшего президента, который уже ушел из Белого дома, не пытались лишить власти. Еще ни разу импичмент не объявляли дважды одному и тому же человеку, и никогда процесс не проходил при таких мерах безопасности. Вокруг конгресса забор в человеческий рост, колючая проволока и 7 тысяч солдат, которые охраняют конгрессменов.

Спецслужбы настолько опасаются новых нападений, что еще и личная охрана приставлена к менеджерам импичмента. Сам бывший президент на процесс в Вашингтон не собирается, но имя его в зале звучит постоянно. У демократов уже мозоль на языке – запинаются, говоря о Трампе.

‑ Слушания по импичменту президента Данальда, Дональда, Дональда, Дональда Джей Джона Трампа, ‑ уже запинаются в зале.

Обвиняют Трампа в подстрекательстве к мятежу. Для наглядности демократы запустили на слушаниях кадры 6 января. Тогда еще президент обращается к сторонникам, как кажется его обвинителям, подстрекал сторонников к штурму.

‑ Мы пойдем к Капитолию!

‑ Мы идем к Капитолию, Капитолий в том направлении.

"Президенту был объявлен импичмент 13 января вот за это! Вы спрашиваете, что является тяжким преступлением согласно нашей Конституции? Это и есть тяжкое преступление. И если такое не подлежит импичменту, то значит ничего ему не подлежит", – горячатся выступающие в сенате.

В день штурма с конгрессменом Джейми Раскиным в Капитолии была дочь, которой политик решил показать исторический момент – утверждение голосов за Джозефа Байдена. Но попали они в другую историю, пришлось прятаться под столом от разъяренной толпы.

"Я сказал ей, насколько мне жаль, обнял дочь и пообещал, что ничего подобного не повторится, когда она снова вернется со мной в Капитолий в следующий раз. И знаете, что она ответила? Она сказала: отец, я не хочу возвращаться в Капитолий", – разрыдался в зале конгрессмен Джейми Раскин.

Раскритиковав кино, которое показали обвинители, защитники Трампа запустили свой видеоряд. Наглядно объяснили, как с первых дней в Белом доме президенту пытались объявить импичмент.

"Этим процессом вы разбередите новые, более серьезные раны по всей стране. Ведь очень многие американцы понимают, что именно представляет собой этот процесс: это попытка группы партийных политиков, пытающихся убрать Дональда Трампа с американской политической сцены, пытающихся лишить права голоса 74 миллиона американцев", ‑ заявил адвокат Дональда Трампа Дэвид Шон.

Как позже расскажут помощники Трампа, бывший президент был в бешенстве от речей своих адвокатов. Журналисты их сравнили со школьниками, не выучившими домашнее задание. Юристы говорили, о чем угодно, только не доказывали, почему процесс не конституционный.

"Давайте разберемся, почему мы на самом деле здесь. Мы здесь, потому что большинство политиков не хотят в будущем встречаться с Дональдом Трампом, как со своим политическим оппонентом", ‑ добавлял еще один адвокат Дональда Трампа Брюс Кастор.

Адвокаты сенаторов не просто не убедили, а только подтолкнули нескольких республиканцев импичмент поддержать. Предполагалось, что переметнувшихся будет два-три человека, а оказалось ‑ сразу шестеро. Процесс признан конституционным, и он пошел. Впереди у каждой из сторон по 16 часов выступлений. Вердикт объявят не раньше следующей недели.