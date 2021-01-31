Нобелевская премия для BLM и охота на Нэнси Пелоси: что происходит в Америке

26 января президент США Байден позвонил президенту России Путину. Основной итог разговора – согласие на инициативу России продлить без изменений действующий Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Продленный договор оперативно прошел все необходимые процедуры в Госдуме и Совете Федерации и свою подпись поставил президент Путин. В самой же Америке Байден продолжает отменять решения Трампа, а Сенат пережевывает тему бессмысленного импичмента.

Забор с колючей проволокой, как клеймо на карте Вашингтона. Он стоит здесь уже месяц, и все это время между собой спорят полиция и городские власти, законодатели, которые там работают, и жители соседних домов, которые привыкли здесь свободно гулять. Не могут договориться, убирать ограждение или на века обнести храм демократии.

Через прутья решетки горожане и гости столицы фотографируют вооруженных солдат. Пять тысяч нацгвардейцев останутся на Капитолийском холме как минимум до середины марта. Навестить подразделения приехал новый министр обороны Лойд Остин.

"Вы несете великую службу от имени своей страны и защищаете Капитолий, чтобы наши законодатели могли расслабиться и выполнять ту работу, которую они должны выполнять", – сказал Остин.

Громче всех об усилении охраны говорит спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. За головой политика штурмовавшие Капитолий буквально охотились. Так подает случившееся ФБР. Вот материалы, по которым суд Вашингтона арестовал двоих женщин. Похоже, дети одной из них и передали агентам видео, которое приобщили к этому делу.

Две сторонницы Трампа в его фирменных шапках, как только пробрались в здание, отправили родным такое видеопослание: "Мы вломились в Капитолий. Мы вошли внутрь, мы сделали свою работу. Искали Нэнси, чтобы выстрелить в чертову голову, но не нашли ее".

Обеих женщин нашли и арестовали. Все силы ФБР сейчас брошены на поиски человека, который еще за день до штурма пронес в столичные офисы Республиканской и Демократической партий бомбы. Награду за информацию о нем удвоили с 50 до 100 тысяч долларов.

"США столкнулись с угрозой внутреннего экстремизма" – такое необычное заявление сделало Министерство внутренней безопасности. Оно отслеживает интернет-активность тех, кто вдохновился штурмом Капитолия и ложными заявлениями по результатам выборов. В заявлении сказано, что повышенная угроза безопасности может сохраниться в течение ближайших недель.

Любой, кто открыто поддержит бывшего президента или усомнится в результатах выборов, рискует получить клеймо "террорист". "Миротворцами" же называют тех, кого весь мир узнал минувшим летом. Тогда под знаменами движения "Черные жизни имеют значение" жгли, грабили, убивали. Сейчас их номинируют на Нобелевскую премию.

Родина движения, конечно, вряд ли и примет, и поймет присуждение Нобелевской премии BLM. Еще больше Америка удивляется тому, что происходит с ее бывшим президентом. Так входят в историю. Без эмоций, не проронив ни слова, конгрессмены переносят материалы импичмента сенаторам. За все 232 года, что существует американский парламент, ничего подобного не было. Дважды еще ни одного президента не пытались отстранить от должности, уж тем более задним числом.

Чтобы вынести обвинительный вердикт, демократам своих голосов не хватит. Нужно перетащить на свою сторону минимум 17 сенаторов-республиканцев. Перебежчики нашлись – их пятеро, и больше, судя по всему, не предвидится.

Сам Трамп на процесс не собирается. Пришлет письменные показания, а вот кого присылать из защитников, непонятно. Накануне пятеро юристов ушли от бывшего президента. Возможно, решение объясняется абсурдностью самого процесса. Вот и председатель Верховного суда судить Трампа отказался. Ему по должности положено выносить вердикты президентам действующим, а не бывшим.

Расширить коллегию до 11, а возможно, и до 13 судей, чтобы размыть консервативное большинство. То, о чем предупреждали, Байден делает – распорядился создать комиссию по реформе Верховного суда.

Байден запутался с карманами и ручками – так много наподписывал документов. За первые 10 дней президентства – 37 указов. Так активно никто из предшественников не включался в работу.

Республиканцев, конечно, злит, как едва ли не каждым своим указом Байден ставит крест на наследии их президента. Не понравилось консерваторам, что либеральный хозяин Белого дома либеральничает с Москвой. США согласились на условия России и продлили Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений.

"Что касается России, то президент Байден придерживается трезвого, здравомыслящего и практического подхода к этим отношениям. Они будут бросающими вызов и сложными, так как Россия представляет угрозу по многочисленным измерениям. Мы должны быть в состоянии и навязать ответственность за агрессивное поведение России и угрозы США и их союзникам, и одновременно вести вызывающие доверие и серьезные трезвые переговоры с ними по жестким вопросам стратегической стабильности", – заявил Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности.

Вторит советнику по нацбезопасности и недавно принявший присягу госсекретарь. У главы Госдепартамента Энтони Блинкена – длинный список, по которому Москву давно во всем обвинили.

Новая администрация быстро освоилась. Уютно расположившись у камина, Джозеф Байден его вице-президент и министр финансов решили поговорить о проблемах американцев во время пандемии. Январь стал самым тяжелым месяцем за всю эпидемию – 80 тысяч смертей. Всего же ковид убил почти 430 тысяч американцев. Похоронить может и национальную экономику.

"30 миллионам американцев не хватает еды прямо сейчас, на этой неделе. Наши процентные ставки находятся на историческом минимуме. Мы должны действовать немедленно. Уйдут годы, чтобы справиться с безработицей, если мы не будем действовать и не будем действовать прямо сейчас", – подчеркнул Байден.

Он призывает Конгресс выделить дополнительную помощь на борьбу с пандемией и ее последствиями. Помогают своему президенту губернаторы-демократы. Гевин Ньюсом в Калифорнии снимает ограничения, хотя в штате – худшие показатели по стране. Там и умирают, и болеют, как нигде в Америке.

Хотя осенью при Трампе, когда на Западном побережье ситуация была значительно спокойнее, губернатор Ньюсом гайки только закручивал. Он тогда же стал одним из идеологов почтового голосования. Из-за страха заболеть многие американцы решили выбирать президента дистанционно. Страсти о честности таких выборов не утихают до сих пор.

Новый повод спорить до хрипоты республиканцы уже подкинули. Им так приглянулась практика дистанционного голосования, что ее планируют расширять. Проект избирательной реформы уже в Конгрессе. Бюллетени, например, избирателям предлагают печатать самим – на домашних принтерах. И в надвигающейся новой эре демократии забор вокруг Капитолия кажется совсем не лишним.