Команда "Б": чего ждать от новых властей США

Иногда они возрождаются. Пусть и в ином качестве. Синее платье, красная и белая маски. Четыре года с плеч долой. Джен Псаки снова во всех телевизорах не только ее родной страны.

"Когда президент предложил мне эту должность, мы сошлись на том, что в зал для брифингов необходимо вернуть правду. Восстановление доверия американского народа станет нашей ежедневной ключевой задачей", – заявила пресс-секретарь Белого дома.

Для роста популярности среди американского народа в Белый дом, наверное, можно было бы откомандировать госдеповского корреспондента агентства AP Мэтью Ли. С Псаки в свое время у них сложился великолепный дуэт. Искушенный Ли пользовался неопытностью и непросвещенностью молодой сотрудницы Госдепартамента, то и дело вгоняя ее в краску. Впрочем, теперь Псаки поднаторела, да и на фоне немалого числа трамповских креатур она, как оказалось, еще вполне ничего.

В общем, для пресс-секретаря Байдена сейчас как бы новый старт. Кстати, именно так – "новый старт" – американцы на свой лад называют договор СНВ-3. Соглашение между США и Россией, касающееся мер по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений, должно истечь еще до того, как Псаки получит в Белом доме первую зарплату, – 5 февраля. И американцы все-таки решили поторопиться.

"Я могу подтвердить, что США намерены стремиться к продлению ДСНВ на пять лет. Такая возможность предусмотрена соглашением. Президент всегда ясно давал понять, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений является частью стратегии национальной безопасности США. Продление договора несет еще больший смысл, когда отношения с Россией стали соперническими. Этот договор – единственное, что сдерживает российские ядерные силы и является гарантом стратегической стабильности между нашими странами", – подчеркнула Псаки.

Договор от 2011 года, что предусматривал сокращение ядерных арсеналов двух стран до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также до 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок, Россия предлагала продлить еще Трампу. Причем безо всяких условий. Но в его администрации безуспешно пытались подключить к соглашению Пекин. Тему вел спецпредставитель по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, для которого теперь настал черный день.

"Надеюсь, что это неправда. Если это все же правда, то это ошеломляющее отсутствие навыков ведения переговоров. Команде Байдена хватило всего 24 часа, чтобы свести на нет наши самые важные рычаги воздействия на Россию", – считает Биллингсли.

Он, очевидно, так и не уловил главного в отношениях супердержав. Пересекать красную линию, то есть отказываться от диалога по стратегическим вопросам, – прямая угроза не только для России и США. Для всего мира. И наши дипломаты это прекрасно понимают.

"Конечно же, мы обратили внимание на возможность продления договора СНВ. Мне кажется, что проблемы стратегической стабильности, возможного развития диалога на этой основе могут послужить основой для того, чтобы накапливать частички доверия, взаимопонимания, чтобы расширить границы вот этого небольшого, что у нас будет", – подчеркнул Анатолий Антонов.

Чего не будет точно, так это курса на улучшение отношений с Москвой. Тотальное сдерживание России объявлено одним из приоритетов внешней политики США при Байдене. WP опросила тех, кто в курсе: "По словам чиновников, Байден в отличие от многих вновь избранных президентов США в период после окончания холодной войны исключает "перезагрузку" двусторонних отношений с Москвой. "Это будет первая за постсоветский период администрация США, которая пришла к власти, не пообещав установить более теплые отношения с Россией", – говорит Анджела Стент (Angela Stent), старший сотрудник и специалист по России в Национальном совете по разведке при президенте Джордже Буше-младшем".

С новыми силами закаленные в медиабаталиях с Трампом в бой рвутся бывшие обамовские отставники. Фронтменом внешней политики США при Байдене вот-вот стает Энтони Блинкен.

В отличие от лирического героя композиции Мадди Уотерса Hoochie Coochie Man сам Энтони Блинкен хулиганов не был. Рос в приличной семье. Гарвард. Детство в Париже. Французский без акцента. На знаменитой фотографии, которую обсуждали с ведущим France 2, сделанной в минуты ликвидации Усамы Бен Ладена, Блинкен выглядывает из-за дверного косяка. Теперь он не просто готов переместиться на передней план, но пойти дальше, чем Обама и Клинтон, о чем сам рассказал на слушаниях в Сенате.

"Если страна, такая, например, как Грузия, способна выполнять требования членства и если она может внести вклад в нашу коллективную безопасность, то, двери НАТО должны быть открыты", – сказал Блинкен.

"Если вам это удастся, то мы вступим в войну с Россией", – заметил Рэнд Пол, сенатор Конгресса.

"Я думаю обратное. Россия доказала свою агрессивность в отношении стран, которые как раз не входят в НАТО и не находятся под защитой", – ответил Блинкен.

"После присоединения Грузии в случае конфликта согласно 5-й статье устава мы вступаем в войну", – заметил Пол.

Без сюрпризов и с Украиной. Блинкен – за поставки оружия Киеву и подготовку украинских военных американскими инструкторами. Полезным в этом деле признан опыт его новой подчиненной Виктории Нуланд, которая возвращается в Госдеп замом по политическим вопросам, то есть в роли третьего по значимости чиновника. Находящаяся под российскими санкциями Нуланд, явно не станет сдерживаться. На Майдане были булочки, ягодки впереди, объясняет The National Interest.

"Нуланд является сильным и убежденным сторонником подхода Обамы и Байдена к Украине и России. Летом 2020 года в своей статье для журнала Foreign Affairs Нуланд озвучила целый ряд политических рекомендаций для следующего президента США, которые касались отношений с Россией: единый глобальный фронт для контроля и сдерживания военной агрессии России, более эффективные методы борьбы с распространяемой Россией дезинформацией, новые санкции, а также расширение рамок общественной дипломатии, направленной непосредственно на российский народ. Многие из этих предложений находят широкую поддержку со стороны представителей внешнеполитической команды Байдена и со стороны самого избранного президента", – отмечает The National Interest.

Но не Госдепу, а Совету по национальной безопасности при Байдене, как считается, предстоит определять американскую политику в отношении России. Возглавил совет самый молодой в истории это структуры 44-летний Джейк Салливан. До мозга костей человек Клинтон. Проверку на прочность возможностям новой администрации взаимодействовать с Москвой в области контроля над вооружениями и одновременно оказывать противодействие Салливан устроил почти сразу. Своим твитом вмешался в российские внутренние дела.

"Господин Навальный должен быть немедленно освобожден, а виновные в возмутительном покушении на его жизнь должны быть привлечены к ответственности. Атаки Кремля на Навального – это не просто нарушение прав человека, а оскорбление российского народа, который хочет, чтобы его голос услышали", – заявил Салливан.

Оперативными вопросами при Салливане будет заведовать Андреа Кендалл-Тейлор. Она становится директором по делам России и Центральной Азии. Кендалл-Тейлор – человек полузасекреченый. Нет даже страницы на "Википедии". 8 лет служила в разведструктурах. Окончила Принстон. Стажировалась в Азербайджане и Казахстане.

"В России есть укоренившееся мнение о том, что США пользовались слабостью Москвы после окончания Второй мировой войны, в итоге в России сложились два противоположных мнения о США. С одной стороны, они видят в нас врага и угрозу, но с другой, – необходимого партнера", – сказала Кендалл-Тейлор.

У национальной разведки США тоже будет женское лицо. С выдающимся результатом – 84 против были 10 – сенаторы поддержали кандидатуру Эврил Хэйнс на пост главы структуры, что координирует деятельность сразу 18 американских спецслужб, включая ЦРУ, АНБ, и ФБР. Первое задание от Байдена для Хэйнс – предоставить ему полный отчет по якобы вмешательству России в выборы, вознаграждениях за нападения на американских солдат в Афганистане, а также декабрьским кибератакам на федеральные ведомства. Хэйнс полна энтузиазма.

"Вышел доклад о том, как русские занимаются разжиганием вражды и настраивают правых и левых радикалов на создание проблем нашей демократии. Вы в курсе что, русские занимаются этим?" – спросил сенатор Джон Корни.

"Да, конечно, я отчетливо видела действия русских в попытке повлиять на определенные группы, чтобы расколоть нашу страну и пропагандировать экстремизм", – ответила Хэйнс.

С 2013-го по 2015-й Хэйнс была замдиректора ЦРУ. Сейчас руководить Центральным разведуправлением направлен еще один специалист по России. Бывшего посла в Москве Уильяма Бернса называют сторонником взвешенных решений, но насколько позволит Байден? Первому на этом посту карьерному дипломату Бернсу, видимо, ставится задача взять с собой в разведку американских союзников, что при Трампе разбрелись кто куда. Назначение – еще и привет Помпео, который из ЦРУ пришел в Госдеп.

"Мы пересмотрим наши подходы к формированию альянсов и партнерских отношений для создания коалиций с едиными целями. Мы пересмотрим международный институциональный подход к общим проблемам, это способность, которая сегодня по-прежнему отличает нас от более одиноких сил, таких как Китай и Россия", – отметил Бернс.

Основными вызовами для США Китай и Россию считает и новый глава Пентагона Ллойд Остин. При этом, по словам первого афроамериканца на посту министра обороны, четырехзвездного генерал в отставке Остина, Москва – это "ключевой противник", в то время как Пекин – "нарастающая угроза". И в космосе, и киберпространстве.

"В своей вступительной речи вы говорили о китайской угрозе, но последняя атака на нашу страну была со стороны России, которая месяцами буквально вмешивалась в наши дела и атаковала нас в киберпространстве. Готовы ли вы ответить и заставить наших противников, Россию, заплатить за это?" – поинтересовался сенатор Ричард Блументал.

"Я даю свое слово, что буду работать над этим. Я ознакомлюсь со всеми документами, с вашим докладом и начну работать, как только будет предельно ясно, что произошло. ФБР и Служба внешней разведки уже высказались и считают, что за атаками стоит Россия, если это действительно так, то необходимо призвать Россию к ответу. Это мое личное мнение", – заявил Остин.

Личное мнение в вопросах, что могут привести к глобальному конфликту, – тот еще помощник. Впрочем, для новой модели российско-американских отношений, которую администрация Байдена явно хочет свести к незамысловатой формуле тотального сдерживания, такое мнение вполне себе коллективное. Расписаться под ним на слушаниях в Сенате пришлось и бывшей главе ФРС Джанет Йеллен. Министерство финансов, на работу в которое Йеллен переходит, манипулирует американской санкционной дубинкой. Дубинка должна быть в надежных руках.

"Санкции – это крайне важный инструмент борьбы против киберпреступности и других угроз, и можете не сомневаться, я сделаю все от меня зависящее, чтобы они работали стратегически и целесообразно", – подчеркнула Йеллен.

Главный посыл всех ключевых назначенцев Байдена лозунг Трампа "Америка прежде всего" должен остаться в прошлом. Америка под властью демократов снова летит к вам, как B-52 c радужным хвостовым оперением, но открытым бомболюком.

"Нельзя сказать о том, что наша позиция реактивная, что нам американцы что-то говорят, и мы готовы на что-то пойти. Это часто было в репортажах различных телеканалов, западных в основном. Это не так. У нас программа позитивная, энергичная, наступательная, но мы неоднократно говорили о том, что в развитии отношений с Соединенными Штатами Америки мы заинтересованы в той же степени, как заинтересованы они. США – это постоянный член Совета безопасности, мы таковыми являемся. И, конечно же, от того, как развиваются российско-американские отношения, будет штормить или, наоборот, будет тихая погода в международных отношениях", – отметил Анатолий Антонов.

Но зависеть эта погода будет, конечно, и от атмосферы внутри американского дома. В расколотой стране, где 75 миллионов граждан считают действующего президента не вполне честным победителем, делу возрождения американского миропорядка, о котором так мечтают у Байдена, легче всего может поспособствовать внешняя угроза. В конце концов чтобы почувствовать себя на "правильной" стороне истории, необязательно быть правым. Достаточно туда, на "неправильную" сторону, кого-нибудь поместить.