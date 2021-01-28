Баритон Блинкена и ручка Байдена: США формируют новое правительство

Гитарист, певец, дипломат, политик. Теперь уже 71-го госсекретаря США президент Байден зовет не иначе как суперзвездой. Функциональности Энтони Блинкена и правда можно позавидовать – в прошлом с авторство антироссийских санкций он успешно сочетал с написанием новых песен. Теперь о музыке на время придется забыть, но нежный баритон Блинкена все еще можно будет услышать с трибун Госдепа.

"Сегодня мой первый день в должности государственного секретаря США, и я очень воодушевлен, я счастлив, что американский народ доверился мне, и что я буду представлять нашу страну в мире. На первом брифинге я сразу хочу разъяснить, как я хочу выстроить свою работу: я начал свою карьеру как журналист и я прекрасно понимаю, что свободная пресса – это один из важнейших столпов демократии", – сказал Блинкен.

Всего через несколько часов после приведения к присяге Энтони Блинкен озаботился и ситуацией с правами человека в России. О соблюдении прав собственных граждан, рискующих в ближайшие месяцы получить солидные тюремные сроки за беспорядки на Капитолийском холме, госсекретарь ничего не сказал – не его профиль, он ведь все-таки глава внешнеполитического ведомства. Тем более и к России у него отношение особое – Блинкен архитектор американской политики в отношении России после присоединения Крыма и идеолог почти всего санкционного списка в адрес РФ в период президентства Обамы.

"Мы, конечно, должны возобновить работу с нашими союзниками, это не то, что мы можем сделать в одиночку​​​. Я думаю, что это было одной из крупнейших неудач администрации Трампа – то, что они попытались сделать это в одиночку. Так что нужно возобновление контактов с Южной Кореей, Японией, равно как и с Китаем и Россией, чтобы способствовать соблюдению ими санкционного режима", – заявила Линда Томас-Гринфилд – кандидат на должность постоянного представителя США в ООН.

А это Линда Томас-Гринфилд, без пяти минут новый постоянный представитель США в ООН. 39 лет дипломатической службы, специализация – дела Африки, но на своем утверждении в Сенате почему-то много говорила о России, Иране и Китае. Троицу ключевых дипломатов администрации Байдена замыкает не нуждающаяся в представлении Виктория Нуланд, со дня на день она займет должность заместителя Блинкена. В общем, до перезагрузки российско-американских отношений и правда далеко.

Как далеко и Псаки до выполнения обещаний вернуть доверие к пресс-офису Белого дома. Ей бы стоять на воротах, а не за трибуной для брифинга. Большую часть вопросов журналистов, на зависть лучшим вратарям, она искусно отфутболивает фразой "я вернусь к этому позже". "Мы вернемся с вами к этому, когда я смогу дать больше информации. Мы к этому вернемся, когда будет больше деталей. Я вынуждена вернуться к этому. Мы можем вернуться к этому. Я буду рада если мы с вами вернемся к этому. Я могу вернуться к этому. Я вынуждена вернуться к этому, но вопрос великолепный. Очень важный вопрос, мы вернемся к нему. Интересный вопрос, но мы вернемся к нему позже".

Ну а Байден накануне рисковал не вернуться к подписанию указов. На прошедшем брифинге он бойко обещал победить проблемы ухудшающегося климата, но чуть не проиграл в сражении с собственной ручкой. Потыкав ею в собственный пиджак, он пробормотал что-то нечленораздельное, с удивлением посмотрел на предмет, посмеялся, после чего убрал ручку в карман брюк.

И это, пожалуй, меньшая из проблем 46-ого президента. Помимо коронавируса, климата и расизма, администрация опасается очередных беспорядков. Министерство внутренней безопасности США уже выпустило предупреждение о потенциальных атаках и насилии со стороны тех, кто не доволен результатами выборов. А потому вплоть до конца марта жильцами многочисленных Вашингтонских отелей будут оставаться не возможные туристы, а согнанные со всей страны в столицу бойцы национальной гвардии.