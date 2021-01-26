Сенат утвердил кандидатуру Блинкена на пост руководителя Госдепа

Сенат США утвердил кандидатуру на пост госсекретаря, предложенную новым президентом Джозефом Байденом.

Байден предложил на этот пост своего давнего соратника Энтони Блинкена. В период президентской кампании последний фактически занимал пост пресс-секретаря Байдена.

В администрации Барака Обамы Блинкен был советником вице-президента (Джозефа Байдена) по национальной безопасности.

Также в разные годы занимал посты заместителя советника президента США и заместителя госсекретаря.

Ранее кандидатуру Блинкена поддержал комитет Сената по иностранным делам.

Энтони Блинкен родился в семье выходцев из России. Является правнуком еврейского писателя Меера Блинкена, уроженца Переяслава, публиковавшегося под псевдонимом "Б. Меер".