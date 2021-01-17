National Interest: Байден выбирает ухудшение отношений с Россией

Предполагаемое назначение Виктории Нуланд на пост замглавы Госдепа по политическим вопросам, несомненно, обрадует власти Украины. Одновременно это самый ясный пока что сигнал Москве о том, что шансы на значимое улучшение отношений России и США при администрации Джо Байдена чрезвычайно малы. Об этом пишет обозреватель The National Interest Марк Епископос.

Нуланд – ветеран Госдепартамента, с сентября 2013 года по январь 2017 года курировавшая в администрации президента Обамы вопросы политики США в отношении постсоветских государств. В тот период она активно участвовала в событиях, итогом которых стал госпереворот на Украине в 2014 году.

Она – активный сторонник подхода Обамы и, теперь, Байдена к России и Украине, а в своей статье для издания Foreign Affairs летом 2020 года предложила ряд советов в отношениях с Москвой для следующего президента США. Среди прочего упоминалось формирование единого глобального фронта для сдерживания "военной агрессии" России, более совершенный набор мер для борьбы с российской дезинформацией, дальнейшие санкции и меры публичной дипломатии, направленные напрямую на россиян.

Многие из этих предложений Нуланд поддерживают как остальные члены формируемой внешнеполитической команды Байдена, так и сам избранный президент, пишет автор статьи.

Между тем бывший посол России в США, сенатор РФ Сергей Кисляк накануне высказал мнение, что назначение Виктории Нуланд на пост замглавы Госдепа не стоит внимания. По его словам, избранный президент Байден набирает проверенную команду из людей, работавших с ним в администрации Обамы, но внешнюю линию Госдепартамента будут определять не они, а глава ведомства в соответствии с указаниями главы государства.

На пост госсекретаря Джо Байден намерен назначить своего давнего соратника Энтони Блинкена. В администрации Обамы Блинкен был сначала заместителем советника по национальной безопасности, а затем заместителем госсекретаря Джона Керри.