Кисляк прокомментировал новость о Байдене и Нуланд

По мнению экс-посла России в США, ныне сенатора Сергея Кисляка, назначение на пост замглавы Госдепа Виктории Нуланд не стоит внимания: избранный президент Штатов Джо Байден набирает проверенную команду, которая работала с ним в администрации экс-президента Барака Обамы.

Внешнюю линию все равно будет определять глава ведомства в соответствии с указаниями главы государства. Да, Нуланд будет заниматься какими-то кризисными ситуациями, но о ее деятельности хорошо известно, подчеркнул Кисляк. И смотреть стоит на всю команду, когда она сложится, передает РИА Новости.

Нуланд запомнилась общественности тем, что раздавала печенье протестующим на Украине в 2014 году.