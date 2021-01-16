Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Ранее она была помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Нуланд отработала в госдепартаменте более 30 лет, поработав постпредом при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Она работала в Китае, России и Монголии, владеет русским языком. О ее возможном возвращении в Госдепартамент сообщало в начале января издание Politico.

С сентября 2013 года по январь 2017 года Виктория Нуланд среди прочего курировала в администрации 44-го президента США Барака Обамы вопросы политики в отношении постсоветских государств. В тот период она активно участвовала в событиях, итогом которых стал госпереворот на Украине в 2014 году, напоминает ТАСС.

На пост первого заместителя госсекретаря США выдвинута ветеран Госдепа Венди Шерман, которая была заместителем госсекретаря по политическим вопросам при Обаме. Тогда она возглавляла команду переговорщиков на консультациях с Тегераном по иранской ядерной сделке.

Другим первым заместителем госсекретаря может стать давний помощник Байдена по внешней политике Брайан Маккион, передает РИА Новости. Еще одним заместителем госсекретаря – по контролю над вооружениями и по международной безопасности – может стать эксперт по нераспространению Бонни Дженкинс, возглавляющая организацию "Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам".