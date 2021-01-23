Джилл Байден извинилась перед нацгвардейцами с помощью печенья

Новая первая леди США Джилл Байден навестила сотрудников Нацгвардии, которые обеспечивали безопасность во время церемонии инаугурации нового президента США Джо Байдена в Вашингтоне 20 января, и даже угостила их печеньем.

Как предполагает телеканал "Россия 24", Джилл таким образом хотела поблагодарить нацгвардейцев за службу, ну а заодно, видимо, извиниться за те условия, в которых их держали в ходе инаугурации.

Похвалилась миссис Байден и тем, что ее сын служил в Нацгвардии штата Делавэр.

Усиленные подразделения полиции и Нацгвардии пока остаются дежурить в Вашингтоне. Сперва силовикам приходилось ютиться в гаражах и на парковках, но 23 января стало известно, что их разместили в столичной гостинице Trump International. Причем это якобы было инициативой самого бывшего президента США.