Новый президент США прибыл в Белый дом

Сорок шестой президент США Джо Байден прибыл в Белый дом.

Сначала Байден возложил венок к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Затем его кортеж в сопровождении полиции направился к Белому дому. Его сопровождали также военные всех родов войск и оркестр. Номерной знак автомобиля Байдена – "46". Это его порядковый номер как президента. Никаких ЧП по пути следования кортежа не было.

Часть пути Байден с супругой прошли пешком. Они приветствовали американцев, которых допустили за ограждение, и принимали от них поздравления. На ступенях Белого дома 78-летний президент остановился, обнял свою супругу, 69-летнюю Джилл Байден, и затем вошел в двери. За ним последовала его семья. В числе сопровождавших был и его сын Хантер, в отношении которого в настоящее время ведется расследование, напоминает телеканал "Россия 24".