Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена

"Знамя, усыпанное звездами" исполнила на церемонии инаугурации Джо Байдена певица Леди Гага. При исполнении гимна Соединенных Штатов на ней была пышная красная юбка, темно-синий пиджак с огромной брошью в виде голубя. Волосы певицы украшали желто-черные ленты и красная роза.

Гимн США написан в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Его мелодии напоминает песню про удалого Хасбулата и считается довольно сложной для исполнения. Церемонию инаугурацию 46-го президента США сайт Вести.Ru и телеканал "Россия 24" транслировали в прямом эфире.

На инаугурацию Джо Байдена прибыли уходящий вице-президент Майк Пенс, 44-й президент США демократ Барак Обама с супругой, одетая в ярко-фиолетовую одежду в знак солидарности с цветными гражданами США будущая вице-президент 54-летняя Камила Харрис.

Правда, Камила Харрис была так взволнована, что оступилась на лестнице Капитолия. А вот уходящий президент США Дональд Трамп покинул Вашингтон до начала инаугурации. Он отправился в свою флоридскую резиденцию, воспользовавшись последний раз президентским вертолетом ВВС США. Своему сменщику он оставил личную записку в верхнем ящике стола в Овальном кабинете.