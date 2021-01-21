Фото семьи и бюсты политиков: Байден освоился в Овальном кабинете

Новоизбранный президент США Джозеф Байден решил по-своему обустроить Овальный кабинет в Белом доме. Он убрал некоторые детали, которые там оставил экс-глава Дональд Трамп.

Вместо портрета седьмого президента Штатов Эндрю Джексона на стене теперь красуется Бенджамин Фраклин, сообщают американские СМИ.

Байден разместил в кабинете бюсты ряда политиков. В их числе лидер движения за права темнокожих Мартин Лютер Кинг, политик Роберт Кеннеди, борец за права трудящихся и мигрантов Сесар Чавес.

В Овальный кабинет вернулась картина "Авеню в дождь" Чайлда Фредерика Хассама. Она висела там при Обаме и Клинтоне, но не понадобилась Трампу.

На комоде появились фотографии семьи Джозефа Байдена, а также флаги военных подразделений США.

Новоизбранный президент вступил официально в должность 20 января. На инаугурации присутствовали ряд политиков, а вот Дональд Трамп отказался разделить торжество момента.

В первый день работы Байден подписал ряд законов. В их числе возвращение США в ВОЗ и в Парижское соглашение по климату.