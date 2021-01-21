На сайте Белого дома появилась "гендерно-нейтральная" форма для обращений

На сайте Белого дома появилась новая форма для обращений. Теперь заявитель может выбрать, как к нему обращаться: среди вариантов помимо традиционных "он" и "она" есть и гендерно-нейтральные "они".

Кроме этих местоимений пользователи смогут вписать свой вариант обращения или выбрать пункт "предпочитаю не сообщать"​​​. Так новая администрация показывает приверженность личностному многообразию, сообщает телеканал CNN. Также у сайта теперь есть версия на испанском языке, которая перестала работать при Трампе.

Как сообщалось ранее, Джо Байден намерен собрать самый разнообразный кабинет в истории страны. Сейчас в числе кандидатов есть афроамериканцы, азиаты, латиноамериканцы, представители коренных народов, а также люди нетрадиционной ориентации. Помощником министра здравоохранения США впервые в истории страны может стать трансгендер.

Накануне состоялась инаугурация Джо Байдена. Он принес присягу на верность Конституции и стране.