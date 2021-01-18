Лавров: использование цензуры элитами США серьезно скажется на всем мире

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что американское общество не позволит местным элитам в борьбе друг с другом использовать цензуру в нарушение конституции и международных обязательства. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Россия 24".

По мнению глава МИД РФ, если это произойдет, то "все должны быть готовы к последствиям подобного провала американского государства, а последствия будут очень серьезные на мировой арене".

Утверждение итогов президентских выборов в США прошло на фоне массовых беспорядков. 6 января сторонники Дональда Трампа сначала собрались в Вашингтоне на митинг, а потом ворвались в здание Капитолия. На восстановление порядка полицейским потребовалось несколько часов. После этого конгрессмены продолжили работу и утвердили победу демократа Джо Байдена.

При этом аккаунты Дональда Трампа были заблокированы в Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram из-за обращений к протестующим. В них президент, с одной стороны, призвал людей вести себя мирно и разойтись по домам, а с другой – назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.