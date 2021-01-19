Володин: важно, чтобы беспредел американских соцсетей не повторился в России

Важно, чтобы беспредел со стороны американских соцсетей не повторился в РФ. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию Госдумы. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

По словам Володина, блокировка аккаунтов Дональда Трампа в Twitter и Facebook является "прямым посягательством на фундаментальные права и свободы граждан США". Он напомнил, что это сделано было без решения суда.

Штаты, которые учат всех демократии, сами все перечеркнули и лишили действующего президента фундаментального права – свободы слова. А между тем за Трампа проголосовали 75 миллионов избирателей.

"Для нас сегодня особенно важен этот разговор, чтобы подобный беспредел – а по-другому назвать невозможно – со стороны американских социальных сетей не повторился на территории РФ", – подчеркнул Володин.

Спикер предложил профильному думскому комитету подготовить предложение в международные организации по анализу сложившейся ситуации со свободой слова во время выборов в США. По его мнению, нужно выработать решения, позволяющие не допустить подобных ситуаций в будущем.

Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа из-за беспорядков в Вашингтоне. 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент.