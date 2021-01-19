Спикер Госдумы: необходимо защитить права россиян от посягательств иностранных государств

Во вторник на открытии первого пленарного заседания весенней сессии Госдумы спикер Вячеслав Володин призвал депутатов защитить право россиян избирать и быть избранными на выборах в сентябре 2021 года от посягательств со стороны иностранных государств.

Он подчеркнул, что граждане России свой выбор сделают свободно, без какого-либо давления извне, передает телеканал "Россия 24"

Володин напомнил, что в Госдуме россиян представляют четыре политические фракции, вместе принимавшие законы для оказания помощи людям в период пандемии​​​, несмотря на различия в партийной идеологии.

Председатель Госдумы выразил мнение, что США предпримут попытки вмешаться в парламентские выборы в РФ, и этому нужно противостоять. "Нужно сделать все, чтобы не допустить вмешательства в российскую избирательную кампанию. Однако опыт показывает, что иностранные государства, как и прежде, будут вмешиваться. Прежде всего, речь идет о США и их союзниках по НАТО", – отметил Володин.

Спикер заявил, что избирательная система США "архаична", о чем свидетельствует, например, отсутствие международных наблюдателей на выборах, а голосование по почте, по словам Володина, не выдерживает никакой критики. Поэтому США не могут диктовать "высокие стандарты демократии" другим странам.

"Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто привел к деградации свою партийно-политическую систему, итогом которой стало посягательство на права и свободы граждан", – сказал спикер Госдумы.

По мнению Володина, причины штурма американского Капитолия кроются в "расколе американского общества, в основе которого лежит вражда, развязанная по всей стране", а также в борьбе между двумя конкурирующими политическими партиями США.