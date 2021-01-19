Госдума открыла весеннюю сессию-2021

Во вторник Госдума открыла первое заседание весенней сессии – заключительной в седьмом созыве.

По словам спикера Вячеслава Володина, депутаты продолжат реализацию в законодательстве новых норм Конституции.

Володин отметил, что в числе приоритетов – реализация послания президента Федеральному собранию. В настоящее время на рассмотрении депутатов 1234 законопроекта, из них 266 уже прошли первое чтение.

Комментируя выборы президента США, спикер подчеркнул, что "Россия не позволит разговаривать с менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привел к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан", – сказал Володин​​​.

Володин отметил важность, чтобы выборы в Госдуму, запланированные на сентябрь текущего года, прошли открыто, конкурентно и легитимно, в соответствии с законом.

Ранее в интервью телеканалу "Россия 24" спикер рассказал, что совместно с лидерами фракций было принято решение с начала сессии постепенно открывать парламент для посещений, и в первую очередь сделать это исключение планируется для журналистов.

Кроме того, Володин выразил надежду, что в парламенте появится коллективный иммунитет от коронавируса, ведь появилась возможность сделать прививку, и многие депутаты ей уже воспользовались.

По словам спикера, в Госдуме переболело уже более трети депутатов.