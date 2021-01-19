Госдума проведет первое пленарное заседание

Госдума сегодня проведет первое пленарное заседание в этом году. О приоритетах работы в весеннюю сессию рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

По его словам, до сентября депутатам предстоит рассмотреть свыше 1200 законопроектов.

В частности, в центре внимания – ряд пенсионных инициатив. Парламентарии обсудят упрощенный порядок начисления пенсий по инвалидности, а также индексацию выплат работающим пенсионерам. Кроме того, в случае высокой инфляции пенсии предлагается повышать не один, а два раза в год.

Еще один важный вопрос – цифровизация государственных услуг и сервисов.

Также о регулировании цен на продовольствие расскажет глава Минэкономразвития Максим Решетников. Планируется, что он представит информацию и о поддержке бизнеса в непростых экономических условиях, вызванных пандемией.