До выборов в Госдуму – одна сессия: депутаты не хотят как в Америке

Какие именно партии попадут в следующий созыв Государственной Думы – решать будут только россияне. Об этом 19 января говорили депутаты, открывая весеннюю сессию ‑ завершающую для нынешнего состава палаты. Уже в сентябре страну ждут парламентские выборы, и готовятся к ним не только российские политики, но и иностранные спецслужбы. На этой весенней сессии журналисты впервые могут присутствовать в полном составе и наблюдать за происходящим в Госдуме вживую. Среди важнейших документов на рассмотрении – законы во исполнение обновленной Конституции. На первом пленарном заседании депутаты говорили и о том, как обеспечить будущие парламентские выборы без иностранного вмешательства.

А также обозначили, с чьей стороны можно ожидать провокаций.

"Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации, мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут, – констатировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. ‑ И во главе этих процессов — Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО. Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных Штатов Америки нет. Их избирательная система архаична. В ней нет открытости. Она неподконтрольна обществу. Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема. Кто и когда голосовал по этим бюллетеням – проверить невозможно. Это не соответствует никаким правилам, сложившимся в демократических странах, и требованиям, которые мы определили как стандарт. Государство с таким непрозрачным избирательным процессом не имеет права навязывать что-либо другим странам, тем более вмешиваться в их избирательные кампании".

О недопустимости вмешательства извне в предстоящие парламентские выборы говорили сегодня и лидеры фракций.

"К нам притащили эту американскую игрушку. Этого очередного попа Гапона, именуемого Навальным. Не хочется даже называть это имя! Навалились на Россию, – возмущается глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов. ‑ Его обслуживают минимум четыре разведки. ЦРУ – это точно, MI6 ‑ абсолютно точно и БНД, которое сопровождало и в самолет провожало. И нам опять привезли и выдают за образец демократии сегодня. Кто выдает? Посмотрите на их образец демократии сегодня в Соединенных Штатах".

Российские депутаты, в том числе и оппозиция, выступают против насильственных неконституционных действий.

"Мы видим здесь стремление любыми путями прорваться к власти, больше ничего. Используя любые поводы, любые провокации, любые акты, все, что угодно, главная цель именно заключается в этом, ‑ поясняет глава фракции "Справедливая Россия" в Думе Сергей Миронов. ‑ И когда говорят о том, что он бесстрашный человек, нет, он цинично рассчитывает на получение политических дивидендов за свои действия. И эти дивиденды и ему обещаны, обещаны врагами России".

"Сколько денег он получил из-за границы? – интересуется доходом Навального глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. ‑ И где наши правоохранительные органы? Почему такое мягкое к нему отношение? Он отсидел всего 500 дней – административный арест. У нас не будет никакой революции как в Америке. Таких прохвостов, как Навальный, нужно разоблачать. Он не нужен там, выкинули его".

В Государственной думе предостерегли Запад от попыток вмешиваться во внутренние дела России.

"Если бы наши спецслужбы привезли американца в аэропорт и отправили его в Вашингтон, где бы он оказался после того, как туда прилетел? Нет сомнений, – предлагает самим ответить на вопрос Вячеслав Володин, говоря о Навальном. ‑ Он пешка в одной большой игре".

Депутаты призвали сначала разобраться со своими проблемами.

"А Евросоюзу следует начать с себя. Прекратите стрелять в людей резиновыми пулями, травить их газом, зимой поливать водой. Вообще это все напоминает истязания времен Второй мировой войны", ‑ подчеркивает председатель Госдумы.

Первый день заключительной десятой сессии этого созыва депутаты начали с обсуждения 16 федеральных законопроектов. В дальнейшем повестка будет куда более насыщенной. На рассмотрении вопросы демографии, снижения безработицы, поддержки отраслей, пострадавших от коронавируса. В самой Госдуме, пожалуй, самая высокая в стране заболеваемость COVID-19, заразился каждый четвертый народный избранник, а трое – умерли. На заседании 19 января их память почтили минутой молчания. В Думе привившихся довольно большой процент, все лидеры фракций уже с антителами. Еще 50 человек стоят в очереди на вакцинацию. Болеть сейчас для депутатов особенно некстати.

"Важным отличием этой сессии является то, что она предвыборная. И я обращаюсь ко всем нашим коллегам, конечно в рамках этой сессии, постараться избегать популистских заявлений, неисполнимых обещаний, радикальной риторики, – обращается глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. ‑ Все это конечно может привести к расколу нашего общества".

"Какие партии и сколько их будет в следующей Государственной Думе – решать гражданам нашей страны, которым принадлежит право избирать и быть избранными. Мы должны защитить это право от посягательств со стороны иностранных государств, как бы им не хотелось протащить своих представителей в наши органы власти. Граждане Российской Федерации сделают свой выбор свободно и без давления извне", – уверен Вячеслав Володин.

До выборов парламент должен успеть рассмотреть 1226 законопроектов.