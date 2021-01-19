Володин: выборы в Госдуму должны быть открытыми и конкурентными

Предстоящие в сентябре выборы в Госдуму РФ должны быть открытыми и конкурентными. Об этом заявил председатель нижней палаты Федерального cобрания РФ Вячеслав Володин.

Его выступление транслировалось в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Нам важно, чтобы они (выборы – ред.) прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством", – заявил Володин, открывая весеннюю сессию ассамблеи.

При этом спикер Госдумы указал на важность не допустить попыток иностранного вмешательства в предстоящие парламентские выборы со стороны США и их союзников по НАТО.

Говоря о выборах президента США, Володин заявил, что они со всей очевидностью продемонстрировали, что в стране нет стандартов демократии, а американская избирательная система архаична, непрозрачна и неподконтрольна обществу. В частности, в США отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами.

"Процедура голосования более 62% от общего числа проголосовавших на выборах президента США была закрыта от общества. Это не соответствует никаким правилам, сложившимся в демократических странах, и требованиям, которые мы определили как стандарт. Государство с таким непрозрачным избирательным процессом не имеет права навязывать что-либо другим странам, тем более вмешиваться в избирательные кампании", – заметил председатель нижней палаты российского парламента.

Отметив, что самого действующего президента Дональда Трампа, которому отдали свои голоса почти 75 миллионов американцев, лишили фундаментального права – свободы слова, Володин сравнил участников штурма Капитолия 6 января с политическими заключенными. "Везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами", – сказал спикер Госдумы.