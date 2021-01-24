Депутаты отказались от праздников

Весенняя сессия Госдумы открылась по-настоящему яркой речью Вячеслава Володина, которая, с одной стороны, отразила текущий момент, а с другой, – задала и общую тональность.

В последний раз депутаты открывают сессию в таком составе. Впереди – выборы в Думу восьмого созыва. Задача парламента уходящего – обеспечить максимальную прозрачность и независимость избирательного процесса. Без какого бы то ни было влияния извне.

"Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации, мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов – Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО. Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных Штатов Америки нет. Их избирательная система архаична. В ней нет открытости. Она неподконтрольна обществу. Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема. Кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно", – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На прошедших выборах в США по почте проголосовала 65 миллионов человек – это 40% избирателей. Например, в Неваде еще 8 октября свой бюллетень отправил 95-летний Фред Стоукс, который умер три года назад. В Нью-Йорке за Байдена выступила 105-летняя демократка Френсис Реккоу – ее похоронили еще в 2012-м. Американцы отреагировали на это валом карикатур.

Но и с живыми избирателями возникла путаница. Вполне объяснимая. В 17 штатах избирателям по закону необязательно иметь при себе удостоверение личности.

Еще один скользкий момент – резкий скачок в подсчете голосов кандидатов. Вот так под утро, например, изменился график подсчета в Мичигане. С двух часов ночи – резкий прирост голосов за Байдена. В 5 утра – плюс 138 тысяч голосов в его пользу. К 7 утра – Байден выиграл. Похожая ситуация и в Висконсине. А это так называемые колеблющиеся штаты, где победа принципиальна.

"Это не соответствует никаким правилам, сложившимся в демократических странах, и требованиям, которые мы определили как стандарт. Государство с таким непрозрачным избирательным процессом не имеет права навязывать что-либо другим странам, тем более вмешиваться в их избирательные кампании. Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране, то как они ведут и будут себя вести в отношении других стран? Особенно учитывая продвигаемую идею о мнимой американской исключительности. И уже не мнимое, а очевидное высокомерие", – отметил Вячеслав Володин.

Радикализация американского протеста и привела к походу на Капитолий. Тех, кто пошел на штурм, называют не оппозиционерами, а "внутренними террористами". А политические заключенные могут по определению существовать только в других странах.

"К нам притащили эту американскую игрушку. Этого очередного попа Гапона, именуемого Навальным. Не хочется даже называть это имя! Навалились на Россию. Его обслуживают минимум четыре разведки. ЦРУ – это точно. МI6 – это абсолютно точно. И БНД, которое сопровождало и в самолет и провожало. И нам опять привезли и выдают за образец демократии сегодня. Кто выдает? Посмотрите на образец демократии в Соединенных Штатах", – возмущен лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Госдума призывает международные организации дать оценку происходящему в США. А Европу – разобраться со своими внутренними проблемами. Кадры из центра Парижа, конец ноября. Полиция не церемонится с протестующими. Да и протест мирным не назовешь. Такого в России допускать нельзя. Депутаты всех, в том числе и оппозиционных, партий выступают против насилия. Тех, кто к нему подстрекает, нужно остановить.

"Господин Навальный ведет свою игру, партитуру ему пишут в других местах, в других странах. И совершенно очевидно, что он осознанно шел вот на такую провокацию. То, что сделали наше правосудие и правоохранительные органы. абсолютно правильно. Меня давным-давно удивляло, как этот господин, делавший все, что захочет, плевал на все законы, и почему-то считали: да, ну, чего ж мы его будем трогать, он такой оппозиционер. Этот господин нарывался на это и хотел этого, потому что он рассчитывает на получение политических дивидендов, которые будут оплачивать враги России",- заявил Сергей Миронов, глава "Справедливой России".

"Его, как паршивого котенка, с Запада выкинули и нам обратно отправили. Все 3 месяца он там сидел и вымаливал, в ногах валялся у всех руководителей западных спецслужб в Германии оставить его там, помочь ему там остаться. Его уже много лет содержат. В США завербован был как человек, который будет устраивать политические провокации. И он устраивал их. И Пушкинская площадь, бульвары, проспект Сахарова – везде. Тверская. Провоцировал людей. То есть он нужен здесь, чтобы баламутить. Он нужен здесь, как коронавирус политический", – уверен глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Все четыре политические партии, представленные в Госдуме, намерены идти на выборы и добиваться победы. Но парламентскими методами. Первая предвыборная новость этой недели: "Справедливая Россия" объединяется с "Патриотами России" и партией "За правду" Захара Прилепина.

"Какие партии и сколько их будет в следующей Государственной Думе, решать гражданам нашей страны, которым принадлежит право избирать и быть избранными. Мы должны защитить это право от посягательств со стороны иностранных государств, как бы им ни хотелось протащить своих представителей в наши органы власти. Граждане Российской федерации сделают свой выбор свободно и без давления извне", – подчеркнул Вячеслав Володин.

До окончания своих полномочий депутаты намерены завершить реформу медпомощи, узаконить гаражную амнистию, повысить зарплаты педагогам, а цены на лекарства снизить, усилив конкуренцию на фармацевтическом рынке. Ну, и, конечно, подготовиться к следующим выборам. Чтобы все успеть, Дума в полном составе отказывается от майских праздников – парламентарии будут работать с избирателями в регионах.