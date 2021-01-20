Миронов сообщил, как будет называться его объединенная партия

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил о скором объединении фракции с партиями "За правду" и "Патриоты России".

По его словам, переговоры об объединении велись в течение последних двух лет, передает "Интерфакс".

Называться объединенная партия будет "Справедливая Россия – За правду", пояснил Миронов, отметив, что видит себя во главе новой политической структуры. Сопредседателями, по его словам, должны стать руководители двух других партий.

Ранее о создании новой левопатриотической партии сообщил заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов. Он отметил, что уже в четверг президиум партии рассмотрит принципы объединения трех партий.

Как рассказала РИА Новости зампред "Патриотов России" Надежда Корнеева, партия обсудит вопрос объединения со "Справедливой Россией" и "За правду" в четверг на пленуме центрального совета. Она сообщила, что в случае объединения новая партия пойдет на выборы в Госдуму.

Кроме того, вопрос объединения со "Справедливой Россией" и "Патриотами России" будет также обсуждаться на заседании ЦК партии "За правду".