"Справедливая Россия" объединяется с двумя партиями

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов сообщил о создании левопатриотической партии. По его словам, произойдет объединение трех партий: "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России".

Емельянов отметил, что уже в четверг президиум партии рассмотрит принципы объединения, а соответствующее соглашение может быть подписано до конца недели, передает ТАСС.

"Это не слухи, это действительно так. Произойдет объединение наших трех партий", – сказал Емельянов, пояснив, что решение о создании левопатриотической партии принято в результате долгих переговоров партийных лидеров с главой "Справедливой России" Сергеем Мироновым.