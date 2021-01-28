"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединились в одну партию

Манифест об объединении трех политических сил подписали лидеры "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России". Церемония подписания прошла в Государственном центральном музее современной истории России на Тверской улице в Москве.

В документе прописаны 12 принципов правды, патриотизма и справедливости, сообщает ТАСС. Среди принципов, на которых объединились три политические партии, усиление роли государства в экономике, постепенный отказ от ЕГЭ, повышение МРОТ, пенсий и социальных пособий, а также введение прогрессивной шкалы налогообложения, введение базового дохода для населения, ужесточение ответственности за коррупцию с конфискацией имущества у родственников коррупционеров и бюджетная децентрализация. Среди требований новой партии также ‑ прямые выборы мэров, отмена муниципального фильтра на губернаторских выборах.

Историческим событием назвал подписание манифеста об объединении лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Целью объединенной партии он провозгласил завоевание второго места на предстоящих в сентябре парламентских выборах.

Объединение левопатриотических сил должно найти поддержку у избирателей, поддержали Миронова лидеры двух других партий – Геннадий Семигин ("Патриоты России") и Захар Прилепин ("За правду").

Новая партия также настаивает на самоопределении Луганской и Донецкой народных республик, провозглашенных в 2014 году на востоке Украины.

Председателем объединенной партии станет Сергей Миронов, а Семигин и Прилепин – ее сопредседателями. Объединительный съезд пройдет 22 февраля в Москве.