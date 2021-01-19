Володин призвал не допустить вмешательства в избирательную кампанию

Изменения в Семейный и Трудовой кодексы, индексация пенсий, защита прав граждан и суверенитета нашей страны и другие важные законопроекты предстоит рассмотреть депутатам до начала летних каникул. В Госдуме стартовала весенняя сессия. Она станет завершающей для парламентариев текущего, 7-го созыва. Сделать за это время – по словам депутатов – предстоит немало. Но главный фокус внимания – на социальной сфере. Открывая пленарное заседание, спикер Госдумы Вячеслав Володин отдельно остановился на теме предстоящих осенних выборов. Также Володин поручил комитету Госдумы по международным делам подготовить предложение для анализа ситуации со свободой слова в США. Необходимо проанализировать действия крупных соцсетей, которые по своему усмотрению, без судебных решений заблокировали аккаунт президента США, лишив его возможности свободно высказывать свое мнение. Выводы России необходимо сделать, что такое никогда не повторилось у нас.

Уважаемые коллеги, мы начинаем с вами 10-ю сессию, она обещает быть насыщенной. На рассмотрении в Госдуме находится 1226 законопроектов, из них 226 мы с вами рассмотрели и приняли в первом чтении, два – во втором. Важнейший приоритет нашей работы – реализация посланий президента Федеральному собранию. Оно формирует нашу повестку не только на текущий год, но и на будущее. План законодательного обеспечения реализации посланий прошлого года выполнен на 85%, реализовано 34 пункта из 40, еще 3 законопроекта приняты в первом чтении, 2 находятся на рассмотрении в профильных комитетах.

Послание Федеральному собранию у нас на особом контроле. От его выполнения зависит благосостояние наших граждан, повышение уровня жизни. Прошу профильные комитеты в приоритетном порядке подготовить и внести для рассмотрения оставшиеся законопроекты.

Вызовы, связанные с пандемией, внесли серьезные изменения не только в повестку нашей работы, но и в форматы. Сегодня нам необходимо наряду с принятием решений оказания помощи людям и отраслям экономики, столкнувшимся с проблемами, которые несет коронавирусная инфекция, провести анализ правоприменительной практики, принятых нами в этой сфере законов. Их было 37. В этой связи предлагаю поручить эту работу Комитету по контролю и регламенту Государственной думы. Еще один приоритет – работа над законопроектами в целях реализации поправок в Конституцию. В прошлом году мы приняли 21 закон. У нас на рассмотрении находится еще 4 законодательных инициативы. Во втором чтении мы будем обсуждать законопроект, который защищает права и законные интересы российских семей. Завтра в первом чтении планируется рассмотреть два законопроекта о запрете иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих. Принятые поправки в Конституцию защищают суверенитет нашей страны, права и свободы граждан.

Коллеги, в сентябре состоятся выборы в Государственную думу. Нам важно, чтобы они прошли открыто конкурентно или легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством. При этом необходимо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию. Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации, мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов – Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО.

Но сегодня возникает вопрос, хотелось бы об этом сказать на открытии сессии и остановиться поподробнее. Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных Штатов Америки нет.

Их избирательная система архаична, в ней нет открытости, она неподконтрольная обществу, отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. Мы об этом неоднократно говорили. Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям не контролируема, кто и когда голосовал по этим бюллетеням понять невозможно. На прошедших в США выборах по почте проголосовали 65 миллионов человек, это 40,6% от принявших участие в голосовании. 35 миллионов – 21,9% – пришли на избирательные участки в период досрочного голосования, которые в разных штатах составляет от 4 до 45 дней. Процедура голосования – более 62% от общего числа проголосовавших – была закрыта от общества. Это не соответствует никаким правилам, сложившимся в демократических странах, и требованиям, которые мы определили как стандарт. Государство с таким непрозрачным избирательным процессом не имеет права навязывать что-либо другим странам, тем более вмешиваться в избирательные кампании.

Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привел к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан. Сегодня правильно было бы дать не только оценку произошедшему, но и проанализировать сложившуюся ситуацию. Ее причины в глубоком внутреннем расколе американского общества, в основе которого вражда, развязанная по всей стране. Многие годы политическая элита США сталкивала американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному, гендерному принципу, по политическим предпочтениям.

В ходе предвыборной президентской гонки это приобрело исключительно острый и опасный для обеих сторон характер. Использование этих инструментов одной политической силой не могло не привести к радикализации сторонников другой. В данном случае сторонников уходящего президента. Мы всегда были против этого, и считаем, что это недопустимо. Борьба за власть, развернувшаяся меду двумя ведущими партиями США, привела к штурму парламента и человеческим жертвам.

Мы всегда выступали против насильственных, неконституционных действий, а Соединенные Штаты Америки наоборот эти процессы поощряли и поддерживали во многих странах мира, вмешиваясь в их суверенные дела. В Европе на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке, Азии, Африки, Латинской Америки и везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все тоже самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы, вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами. Вашингтону придется признать либо это политика двойных стандартов, либо у них есть пострадавшие за свои политически взгляды.

Сегодня всем стало очевидно, что страна, которая учит стандартам демократии весь мир, сама их перечеркнула. Коллеги, вдумайтесь еще раз, что произошло: действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 миллионов американцев и его сторонников, лишили фундаментального права – свободы слова. Им заблокировали доступ коммуникациям с избирателями через крупнейшие социальные сети. Почему решение это произошло? Может быть, по решению суда? Нет. А должно было быть по решению суда. За этим решением стоят политические противники уходящего президента, и это не что иное, как прямое посягательство на фундаментальные права и свободы граждан США, нарушение Соединенными Штатами Америки взятых на себя международных обязательств в сфере свободного обмена и доступа к информации.

Мы против посягательства на свободу слова, но в конце концов это их внутреннее дело. И казалось, бог с ними, пусть делают что хотят. Но не все так просто. Американские информационные платформы и IT-компании имеют глобальный, международный, а по сути – монопольный характер. Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране, то как они ведут и будут себя вести в отношении других стран, особенно учитывая продвигаемую ими идею о мнимой американской исключительности, и уже не мнимое, а очевидное высокомерие. Нам необходимо сделать все, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках нашего национального законодательства.

Для нас сегодня особенно важен этот разговор, чтобы подобный беспредел, а по-другому это назвать невозможно, со стороны американских социальных сетей не повторился на территории Российской Федерации. Совершенно очевидно, что происшедшее требует оценки международных организаций, их молчание говорит не только о слабости, но и о двойных стандартах. Молчит и Европарламент, который моментально выступал с различными заявлениями по России, по ситуации на Украине, Венесуэле, Белоруссии, в Гонконге. Этот список можно продолжать. То же самое их заявление по человеку, засланному к нам из Германии, здесь мы видим заранее скоординированные действия. А Евросоюзу следуют начать с себя – прекратите стрелять в людей резиновыми пулями, травить их газом, зимой поливать водой. Вообще, это все напоминает истязания времен Второй мировой войны, и в конце концов восстановите законность с правами человека в своих странах, если хотите, чтобы вас кто-то слушал, если хотите сохранить международный порядок и стабильность.

Возвращаясь к выборам в США, давайте поручим Комитету Государственной думы по международным делам подготовить предложения, чтобы международные организации проанализировали сложившуюся ситуацию со свободой слова и выработали решения, позволяющие не допустить этого в будущем. Хватит занимать позу страуса, как будто ничего не происходит. Нам необходимо эту работу инициировать и постараться сделать все для того, чтобы международные организации наконец-то проснулись от спячки.

Наша партийно-политическая система, которую зачастую критикуют из-за рубежа, на протяжении 20 лет показывает свою эффективность. Вот этим она не нравится? В 2008 году выстояли в непростой ситуации мирового финансового кризиса, и партийно-политическая система показала свою эффективность. В 2014 и в последующие годы в ситуации, связанные с санкциями, она также показала свою устойчивость и эффективную борьбу противодействие и решение вопросов по защите наших граждан. В Государственной думе граждан России представляют четыре политические фракции, которые на протяжении прошлого года, невзирая на различие в партийной идеологии, вместе принимали законы для оказания помощи людям в период пандемии. Какие партии, сколько их будет в следующей Государственной думе – решать гражданам нашей страны, которым принадлежит право избирать и быть избранными.

Уважаемые коллеги, мы должны защитить это право от посягательств со стороны иностранных государств, как бы их не хотелось протащить своих представителей в наши органы власти. Граждане Российской Федерации сделают свой выбор свободно, без давления извне. Спасибо вам.