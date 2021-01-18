Лавров: реакция Запада на возвращение Навального призвана отвлечь внимание от кризиса

На Западе политики "с радостью" ухватились за новость о возвращении Алексея Навального в Россию, и комментарии идут "как под копирку" – так министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал зарубежную реакцию на задержание оппозиционера.

"С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", – пояснил глава МИД РФ в эфире телеканала "Россия 24".

Сергей Лавров считает, что инцидент с Навальным приобрел внешнеполитическое звучание искусственно и совершенно неправомерно.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель назвал задержание блогера Алексея Навального неприемлемым и призвал российские власти его освободить. Аналогичные высказывания прозвучали и от некоторых других известных политиков.

Оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию вечером 17 января из Берлина, где долгое время проходил лечение в клинике после внезапного отравления. Германские власти утверждают, что пострадавший был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Российские медики, лечившие Навального до его перевоза в Германию, никаких следов отравляющих веществ у него не находили.

Первоначально самолет с возвращающимся домой блогером должен был приземлиться в столичном аэропорту Внуково. Однако в последний момент аэропорт не смог его принять из-за возникших технических проблем, и рейс был перенаправлен в Шереметьево. Собравшиеся во Внукове сторонники Навального были задержаны.

После посадки самолета в аэропорту Шереметьево Навального взяли под стражу. Как сообщили в пресс-службе московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), он был задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный по делу о хищениях в компании "Ив Роше". Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, подчеркнули в ведомстве. Ранее во ФСИН сообщали, что намерены добиваться замены Навальному условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима.