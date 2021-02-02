Лавров: есть все основания полагать, что ситуация с Навальным – инсценировка Запада

Во вторник в ходе пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что есть все основания полагать, что ситуация с Алексеем Навальным – инсценировка со стороны Запада, так как Германия до сих пор не предоставила никаких доказательств его отравления, передает телеканал "Россия 24".

"Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно" или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка", – сказал Лавров на пресс-конференции со шведской коллегой Анн Линде, находящейся с визитом в Москве в качестве действующего председателя ОБСЕ.

Россия ожидает от Швеции транспарентности и честности в вопросе предоставления РФ данных по Навальному, подчеркнул министр.

Как сообщалось, 20 августа прошлого года во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо. Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где у трапа его ждала скорая помощь. Его госпитализировали в реанимацию местной городской больницы.

Омские врачи после обследования назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального найдено не было.

Вскоре его транспортировали специальным бортом в Германию, в берлинскую клинику Charite.

Власти ФРГ со ссылкой на военных медиков заявили, что Навальный якобы был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".

Кроме того, правительство ФРГ заявило, что результаты немецких экспертов подтверждены экспертами лабораторий Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.

В связи с этим в Кремле заявили, что Берлин не счел нужным проинформировать Москву о своих выводах, а в МИД РФ тогда подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

За месяц Россией было направлено Германии 4 запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО – на соответствующие письма.

При этом российские прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального.

Между тем власти ФРГ не стали отрицать, что германская разведка BND с 1990-х годов имеет доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

Дважды судимый, находившийся в розыске Навальный был задержан по прилету из Германии 17 января. По решению суда, он арестован на 30 суток и помещен в СИЗО Матросская тишина.

Во вторник в Мосгорсуде проходит заседание по представлению ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный.