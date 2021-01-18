Лавров: Россия до сих пор не получила от Германии никаких доказательств отравления Навального

Россия до сих пор не получила от Германии никаких вещественных доказательств якобы отравления Алексея Навального. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

Ни трех бутылок со следами ядов, ни копии токсикологического заключения, ни биопробы, ни результаты анализов – ничего этого не было предоставлено. Все, что было передано России, основано лишь на опросе Навального и его супруги немецкой полицией.

То есть, получается, что Навальный говорит: "Меня отравило российское государство и лично Владимир Путин". И Запад в это безоговорочно верит, указал Лавров.

Накануне вечером Алексей и Юлия Навальные вернулись из Берлина в Москву. В аэропорту политик был задержан как находящийся в розыске. Сейчас Навальный находится под стражей, дальнейшую меру пресечения ему определит суд.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", – с хищением свыше 30 миллионов рублей.