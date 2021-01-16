Берлин не передал Москве медицинские заключения по Навальному

Власти Германии так и не передали России медицинские заключения по делу Алексея Навального, однако продолжают утверждать, что ответили на четыре запроса РФ, сообщает РИА Новости.

Накануне запланированного возвращения Навального в Россию министерство юстиции ФРГ распространило заявление, из которого следует, что на запросы был дан "ответ по существу". Подробности ответов не раскрываются. Уточняется, что прокуратурой Берлина были переданы протоколы допроса Навального. Отмечается, что медицинские заключения не передавались из-за ограничений по охране персональных данных о здоровье. Dpa пишет, что врачи, лечившие Навального, соблюдают медицинскую тайну и поэтому не были заслушаны в качестве свидетелей.

Ранее Навальный заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января. ФСИН сообщил, что планирует задержать его и рассмотреть вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима. У Навального есть две условные судимости: по делу "Кировлеса" и по делу "Ив Роше". Месяц назад Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве. По данным ведомства, Навальный тратил поступающие пожертвования на личные цели.