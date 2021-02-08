МИД РФ: ФРГ отказалась предоставить доказательства отравления Навального

Германия отказалась сообщить российской стороне какие-либо сведения об экспертах в деле блогера Алексея Навального, исследовавших бутылки из-под минеральной воды, на которых якобы были обнаружены следы отравляющего вещества.

Как передает ТАСС, об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Берлин не предоставил Москве также никаких данных о результатах токсикологического исследования следов яда на бутылке с минеральной водой, которую сопровождающая Навального Марина Певчих вывезла в ФРГ.

21 января Генеральная прокуратура РФ сообщила, что направила очередной запрос по делу с отравлением Навального властям Германии, подчеркнув, что большая часть вопросов остались без ответов, а переданные протоколы допроса Алексея Навального и его жены Юлии оказались малоинформативными.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. Он потерял сознание, впал в кому и был экстренно госпитализирован в больницу Омска. 22 августа специальным бортом был доставлен в берлинскую клинику Charité.

В начале сентября правительство Германии выступило с заявлением, что в крови Навального нашли следы боевого отравляющего вещества типа "Новичок".

2 февраля 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что есть все основания полагать, что ситуация с Алексеем Навальным – инсценировка со стороны Запада, так как Германия до сих пор не предоставила никаких доказательств его отравления.