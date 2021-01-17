"Классика": Захарова прокомментировала немецкий ответ по Навальному

Россия получила от ФРГ материалы по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным, но ответ германской стороны ничего не содержал по сути задаваемых вопросов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье, 17 января.

По словам дипломата, об этом ей рассказали российские эксперты, которые занимаются данным направлением. Кроме того, в ответе Германии содержалась ссылка на несогласие клиента распространяться по его поводу. "Классика", – резюмировала Захарова.

О том, что Министерство юстиции ФРГ передало российской стороне материалы в ответ на запросы по делу об отравлении Навального, стало известно накануне. После этого германская сторона выразила надежду, что теперь Россия "незамедлительно предпримет шаги для расследования преступления против Навального".

Как ожидается, Навальный 17 января вернется из Германии в Москву. Сотрудникам средств массовой информации отказали в возможности присутствовать во Внукове в день прилета оппозиционного блогера.