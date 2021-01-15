Возвращение Навального: комментарий Внукова

Сотрудникам средств массовой информации отказали в возможности присутствовать во Внукове в день прилета оппозиционного блогера Алексея Навального. Такое решение администрация аэропорта связала с эпидемиологической ситуацией.

Портал News.ru запросил у Внукова аккредитацию, чтобы встретить в воскресенье, 17 января, прилетающего оппозиционера. В аэропорту пояснили, что организация деятельности СМИ на территории комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Алексей Навальный в настоящее время находится в Германии. Оппозиционер проходил лечение после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск – Москва.

Федеральная служба исполнения наказаний накануне сообщила, что предпримет все действия по задержанию Навального. Это связано с тем, что он неоднократно нарушал условия испытательного срока.