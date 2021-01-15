Прокуратура предостерегает от несогласованной акции во Внукове

Столичная прокуратура предостерегла граждан от участия в публичном мероприятии в аэропорту Внукова в воскресенье, 17 января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре обращают внимание на то, что в Сети появилась информация с призывом к участию в публичном мероприятии, которое не согласовано с властями в установленном законом порядке. Ведомство отметило, что некоторым гражданам уже вынесены предостережения.

Прокуратура города Москвы напомнила, что организация несогласованного публичного мероприятия, как и участие в ней, влекут за собой установленную законодательством страны ответственность.

В воскресенье, 17 января, в Москву якобы должен вернуться оппозиционный блогер Алексей Навальный. В аэропорту Внукова разъяснили, что журналистам отказали присутствовать в комплексе для осуществления своей профессиональной деятельности. Это связано с эпидемиологической обстановкой.