Прокуратура Москвы предупредила о незаконности акции, запланированной на 31 января

В связи с планируемой в центре Москвы 31 января несогласованной акцией шесть физлиц и пять российских и иностранных интернет-сервисов получили предупреждения от прокуратуры Москвы о недопустимости подобных противоправных действий.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель прокуратуры города Людмила Нефедова, ведомством выявлены публикации в сети с призывами об участии в несогласованных акциях на Лубянской и Старой площадях в Москве, организуемых с нарушением установленного порядка на территории РФ 31 января.

Нефедова подчеркнула, что распространение информации с призывами к участию в массовых мероприятиях, в том числе несовершеннолетних, создает угрозу нарушения безопасности граждан и общественного порядка.

"Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность", – напомнила представитель прокуратуры.