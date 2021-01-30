Столичные власти извинились за неудобства в день незаконной акции

Власти Москвы заранее принесли извинения за неудобства, которые могут быть связаны с запланированными на воскресенье, 31 января, несогласованными акциями.

"Мы просим прощения за доставленные неудобства, но все это связано с тем, что могут быть всякие неприятные ситуации, какие-то провокации", – заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Его слова цитирует РИА Новости.

Ранее Немерюк сообщил, что городские власти рекомендовали ресторанам, барам, другим заведениям общепита, а также магазинам, расположенным в центре Москвы, закрыться в связи с проведением незаконных акций. Так, точкам общепита было рекомендовано приостановить работу с 11:00 до 19:00. В остальное время, в том числе ночью, бары и рестораны могут работать по своему обычному графику.

Кроме того, будут закрыты Красная площадь и весь музейный комплекс Московского Кремля. В городе ограничат движение пешеходов, семь станций метро в центре с утра закроют на вход и выход, изменятся маршруты наземного транспорта.

31 января в столице и ряде других городов РФ ожидаются несогласованные акции. МВД уже призвало граждан воздержаться от участия в них, не вовлекать детей и подростков. Ведомство предупредило, что нарушители порядка будут задержаны и привлечены к ответственности.