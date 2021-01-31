Часть центра Москвы перекроют для пешеходов

31 января под запретом окажется вся территория вокруг Кремля, а также часть улиц от Бульварного кольца до центра.
Кроме того, с восьми утра закроют станции метро Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город. Эти станции поезда будут проезжать без остановки. Меняет маршруты в центре города и наземный транспорт.
Столичные власти рекомендовали магазинам, кафе и ресторанам также временно закрыться. Как уточнил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, касается это заведений, которые находятся примерно в 100-метровой зоне от Лубянки и после семи вечера они смогут возобновить работу.
А на набережных возле Кремля и нескольких улицах в центре нельзя будет припарковаться. Это касается, например, Моховой улицы и Охотного ряда, а также Театрального проезда.
МВД призывает россиян не приходить на несогласованные акции. В таких условиях, по словам официального представителя ведомства Ирины Волк, велик риск провокаций со стороны организаторов и активных участников.
Генпрокуратура предупредила отдельных агитаторов об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях и за вовлечение в них несовершеннолетних.
Кто и с какой целью зовёт людей на улицы?