Часть центра Москвы перекроют для пешеходов

31 января под запретом окажется вся территория вокруг Кремля, а также часть улиц от Бульварного кольца до центра.

Кроме того, с восьми утра закроют станции метро Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город. Эти станции поезда будут проезжать без остановки. Меняет маршруты в центре города и наземный транспорт.

Столичные власти рекомендовали магазинам, кафе и ресторанам также временно закрыться. Как уточнил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, касается это заведений, которые находятся примерно в 100-метровой зоне от Лубянки и после семи вечера они смогут возобновить работу.

А на набережных возле Кремля и нескольких улицах в центре нельзя будет припарковаться. Это касается, например, Моховой улицы и Охотного ряда, а также Театрального проезда.

МВД призывает россиян не приходить на несогласованные акции. В таких условиях, по словам официального представителя ведомства Ирины Волк, велик риск провокаций со стороны организаторов и активных участников.

Генпрокуратура предупредила отдельных агитаторов об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях и за вовлечение в них несовершеннолетних.

Кто и с какой целью зовёт людей на улицы?