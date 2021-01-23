На Пушкинской площади усилили меры безопасности

Пушкинскую площадь в центре российской столицы огородили металлическими заграждениями, к ней стянуты силы полиции и ОМОНа, дежурят дружинники — повышенные меры безопасности вызваны анонсированными сторонниками Алексея Навального акциями протеста. ТАСС уточняет, что рядом с площадью находятся автозаки, выйти из метро можно только через один выход.

Пресс-служба московского метрополитена сообщает, что станции "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская" в центре города работают в штатном режиме. Однако по требованию полиции возможны ситуативные закрытия некоторых выходов.

Ранее сторонники Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В полиции предупредили об ответственности за участие в подобных мероприятиях. В правительстве рассматривается законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Сейчас за такое правонарушение предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей.