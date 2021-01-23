Полиция перекрыла Манежную, протестующие – Большую Дмитровку

Манежная площадь в Москве перекрыта из-за несанкционированного митинга, ограждения стоят и наверху, и в переходах. Сейчас можно только уйти с площади, сколько будет перекрыто – неизвестно. До начала акции на Манежную площадь пропускали с билетами на каток и в Кремль.

В свою очередь протестующие перекрыли движение на Большой Дмитровке.

Тем временем на Пушкинской площади был травмирован один омоновец: его уронили во время прорыва ограждения, а потом ударили сверху решеткой. Медики оказывают помощь пострадавшим. Еще подросток кинул петарды в полицию. Он взорвалась, но вреда не причинила. Еще несколько человек получили травмы.

Рядом с Пушкинской площадью начали дежурить реанимобили.