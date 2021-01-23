У "Матросской тишины" устроили дымовую завесу

Участники несанкционированной акции подошли к СИЗО "Матросская тишина" и бросили в сторону правоохранителей дымовую шашку и снежки. Также неизвестный кинул стеклянную бутылку, она попала в фонарный столб. Ещё одну бутылку кинули в участников акции из окна ближайшего дома.

Полиция проводит массовые задержания и оттесняет манифестантов от перекрестка Матросской тишины и 1-й Боевской. Соседние улицы заблокированы. Водителей просят выбирать другие маршруты.

Ранее сообщалось, что на Пушкинской площади собрались около 4 тысяч человек. После столкновений помощь понадобилась 42 правоохранителям, есть пострадавшие среди протестующих.