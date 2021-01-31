У "Матросской тишины" задерживают участников несогласованной акции

Возле СИЗО "Матросская тишина", где находится условно осужденный Алексей Навальный, проходит несогласованная акция. Полиция задерживает ее участников. Проходы к изолятору блокированы, спецтехника перекрыла движение по улицам. Однако к СИЗО движется еще одна группа лиц. Ранее ОМОН оттеснил их с Русаковской улицы.

Участники митинга также пытались перекрыть ряд улиц по пути к "Матросской тишине", в том числе Третье транспортное кольцо, передает ТАСС.

Мосгортранс сообщил о том, что в районе Русаковской эстакады и Сокольников из-за несогласованных акций осложнено движение двенадцати маршрутов наземного транспорта. Нет движения автобуса номер 78 в районе Сокольников и улице Матросская тишина. Автобусы 265, 332, 716, 975, ДП 52, Т32, Т41, электробус Т14 и трамваи 7, 13, Б, 45 следуют с задержками в 15-25 минут. В ведомстве призвали соблюдать ПДД и не мешать проезду общественного транспорта.

Ранее прокуратура РФ и МВД предостерегали от участия в несанкционированных митингах 31 января. За это предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.