Митингующие перекрыли движение в районе площади трех вокзалов

В Москве в воскресенье участники оппозиционного митинга перекрыли проезд транспорта в районе площади трех вокзалов. Они вышли на проезжую часть, полиция вытесняет их на тротуар. Часть участников акции пытается избежать задержания, убегая через дворы.

До этого сторонники Алексея Навального прошли маршем от метро "Красные ворота" до Комсомольской площади, пишет ТАСС.

Возле станций метро "Красные ворота" и "Сухаревская" митинга уже нет, полиция снимает оцепление.

Дептранс Москвы попросил жителей и гостей столицы соблюдать ПДД. Чиновники напомнили, что переходить улицу можно только в разрешенных местах.