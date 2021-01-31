Дептранс Москвы предупредил о закрытии еще нескольких станций метро

Станцию столичного метро "Красносельская" Сокольнической линии закрыли на вход и выход пассажиров по требованию полиции, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Отмечается, что поезда проезжают ее без остановок. Станции "Сухаревская", "Красные ворота" и "Сокольники" закрыты на вход и выход пассажиров так же по требованию полиции. Меры безопасности предприняты из-за несанкционированный акций протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального.

На Комсомольской площади в центре Москвы задержаны несколько участников протестов, сообщает ТАСС. Полицейские через громкоговорители предупреждают, что мероприятие незаконно и просят разойтись. Время от времени собравшиеся скандируют лозунги и кидают в полицию снежки.

На данный момент полиция сняла ограничения на работу станции "Красносельская" метро Москвы.